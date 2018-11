Cambuur kan de winnende treffer niet maken in spannende slotfase tegen Volendam

De spelers uit Volendam creëerden niet veel kansen in het begin van de wedstrijd, maar als dat wel lukte, was het meteen gevaarlijk. In de 17e minuut kon Nick Doodeman Cambuur-doelman Xavier Mous makkelijk voorbij, na een voorzet van Boy Deul. Doodeman kon de bal zomaar in het lege doel schuiven.

Volendam probeerde niet veel, maar als er wat gebeurde, had de verdediging van Cambuur het zwaar.

Van Kippersluis scoort voor Cambuur

Vlak voor rust kwamen de Leeuwarders op gelijke hoogte. Scheidsrechter Stan Teuben legde de bal op de stip, nadat een voorzet van Kevin van Kippersluis tegen de arm van Mohamed Betti belandde. Van Kippersluis scoorde zelf vanaf elf meter.

In de tweede helft waren er kansen genoeg voor Cambuur. De 2-1 hing in de lucht, maar er werd niet meer gescoord.

Een vrije trap van Robbert Schilder hobbelde via Matthew Steenvoorden tegen de paal. En even hiervoor schreeuwde het publiek om opnieuw een penalty voor Cambuur, maar Teuben maakte er een doeltrap van.

Spannende slotfase

In het laatste kwartier werd Volendam sterker. Hoe meer kansen Cambuur niet afmaakte, hoe gevaarlijker Volendam werd. Cambuur-keeper Mous had heel wat geluk nodig om een doelpunt van Volemdam-spits Kevin Visser te verhinderen.

Even leek Cambuur nog te winnen. Een schot van Justin Matthieu kon eigenlijk niet meer gekeerd worden, maar hij schoot naast. Eindstand: 1-1.