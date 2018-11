Concordia Wjelsryp blijkt best orkest uit Fryslân op OMF Muziekconcours in De Lawei

Het Christelijk Fanfarekorps Concordia speelde in Drachten de wereldprimeur van het stuk "Hora Est" van Jacob de Haan. Het is speciaal geschreven voor het afscheid van dirigent Sjoerd de Boer. Hij is 40 jaar dirigent geweest bij Concordia.

Naast Concordia streden nog negen fanfaren en brassbands in vier divisies om het hoogst aantal punten. Ze werden beoordeeld door drie juryleden.

De koraalprijs voor de 4e en 5e divisie ging naar Brassband Heman uit Zuidwolde. In de hogere divisies ging de prijs naar CMV Excelsior Grijpkerk onder leiding van Andries de Haan.