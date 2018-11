VV Buitenpost verliest uitwedstrijd met klein verschil van Sparta Nijkerk

De wedstrijd begon een half uur later dan op papier stond. Het eerste half uur was voor de ploeg uit Nijkerk. Na 18 minuten spelen kreeg de thuisploeg zelfs een penalty, maar die werd naast geschoten waardoor het 0-0 bleef.

In de eerste helft waren bijna alle kansen voor VV Sparta, maar een goal bleef uit. Met een gelijke stand op het scorebord gingen de beide ploegen de kleedkamers in.

Tweede helft beter voor Buitenpost

In de tweede helft komt VV Buitenpost beter voor de dag. Rolf Dijk kreeg meerdere kansen om zijn team op voorsprong te zetten, maar ze leverden geen goals op. Een keer bijna, maar in de 54e minuut belandt de bal op de paal. Later red keeper Kevin van der Meulen Buitenpost van een achterstand.

Lang blijft het gelijk en VV Buitenpost hoopt een puntje mee te pakken tegen de nummer drie van de hoofdklasse B. Maar in de 88e minuut weet de thuisploeg de punten toch in Nijkerk te houden door een goal van Oscar Lochtenstein. De wedstrijd eindigt hiermee in 1-0 voor VV Sparta Nijkerk.

Verlies, maar toch feest

Ondanks het verlies, lieten de spelers uit Buitenpost toch zien dat ze beschikken over een flinke teamspirit. Ze vierden feest in de kantine van de tegenstander.