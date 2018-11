"Innemende" student uit Fryslân wint alle prijzen op Groninger cabaretfestival

Eerdere winnaars van het festival in Groningen zijn Theo Maassen en Jochem Myjer. Voor hen was de winst de opstap naar het grote publiek

Het festival verschilt van bijvoorbeeld het Leids Cabaretfestival of het Rotterdamse Cameretten, omdat er in Groningen alleen studenten mee mogen doen.

Juryvoorzitter Paul Haenen noemt Overdijk een "innemende performer". Zijn thema is universeel, zegt een voorlichter van het festival. "Hij blinkt nergens echt in uit. Hij is een 5.5, zoals hij zelf zegt."

De andere twee finalisten waren Melise Yazgili en Tijmen Dokter.