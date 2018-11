Meerdere gewonden bij ongeluk voor Leeuwarder brandweerkazerne

Het ongeluk gebeurde vlakbij de brandweerkazerne. De brandweer zou één persoon uit de auto hebben geholpen. Andere inzittenden zouden er zelfstandig uit zijn gekomen.

Er waren meerdere ambulances uitgereden om de slachtoffers te helpen. Sommigen zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen zijn nog niet bekend.

De Aldlânsdyk in Leeuwarden was een tijd gesloten. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is ontstaan.