Opera Samson & Delila wordt opgevoerd in boekenmagazijn

Voor Carina Vinke, die Delila speelt, is het een droomrol. Ze is blij dat ze mee mag doen. Ze is afkomstig uit Drenthe en woont sinds kort ook weer in die provincie. Ze vindt het mooi dat het stuk ook in het Noorden wordt opgevoerd.

De première is op donderdag 22 november. Daarna zijn er nog opvoeringen op 24 en 25 november. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.