Red de Sionsberg wil uitbreiding spoedzorg "toegezegd door zorgverzekeraar"

De zorgverzekeraar zou in april 2017 hebben toegezegd dat per juni 2017 de laagdrempelige spoedzorg in de Sionsberg zou worden uitgebreid. Dat zou dan van 7:00 uur 's ochtends tot 23:00 uur 's avonds moeten zijn, en dan zeven dagen per week. Tot nu toe wordt acute hulp alleen tijdens kantooruren verleend. Waarom de toegezegde uitbreiding nog steeds niet zijn beslag heeft gekregen, weet de actiegroep niet.

"Het zijn simpele dingen die hier overdag wel gewoon kunnen. Dat scheelt de mensen die hier in de regio wonen, veel reistijd. En het ontlast andere ziekenhuizen. Als je naar het MCL gaat, is er vaak een wachttijd voor de meest simpele dingen. Bovendien zal de vraag in de regio toenemen door de vergrijzing", vertelt Teake Visser van Red de Sionsberg. "Wat het meeste steekt, is dat de zorgverzekeraar de gedane belofte niet nakomt."

De Friesland was niet bereikbaar voor een reactie.