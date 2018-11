Bouw "te steile" brug gaat door, dorpsbelang Dronryp teleurgesteld

"We hebben als dorpsbelang de weg naar de rechter nog nooit hoeven kiezen. Maar in dit geval vonden we dat de gesprekken met de provincie onvoldoende waren", zegt voorzitter Klaas Koopmans van Dorpsbelang Dronryp. "Dat was voor ons de laatste strohalm. Dan is het erg teleurstellend dat de rechter zegt dat we op sommige punten gelijk hebben, maar dat de vergunning niet kan worden geschorst."

Ze laten het er echter niet bij zitten. Koopmans hoopt dat het college van de gemeente Waadhoeke nog moet instemmen met aparte stroken voor fietsers om het voor hen veiliger te maken.