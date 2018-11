Omrop TIP: Zoals zij

Helaas kan de familie niet aarden in het dorp en besluiten zij naar de Randstad te verhuizen. De twee oudste zonen, Mohammed en Ahmad, blijven in Easterlittens. Zij willen niet mee naar de grote stad. In Fryslân DOK het verhaal van de jongens en hun familie.

'Zoals zij' maakt deel uit van het LF2018-project 'Sailing on the Grass' van Omrop Fryslân en DOXY. De film is mede tot stand gekomen door steun van VluchtelingenWerk Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.