Wim Stroetinga zakt in klassement Zesdaagse van Gent, nog twee dagen te gaan

Het duo Viviani Elia en Keisse Iljo gaat met 244 punten aan de leiding in het klassement. Eerder deze week steeg Stroetinga nog van de vijfde naar de derde plaats. Hij is no dus terug op plek vijf. Er zijn nog twee dagen te gaan in de Zesdaagse van Gent.

Stroetinga en Havik werden vorig jaar derde in de wedstrijd in Gent. De Fries werd in 2011 en 2013 ook al tweede. De wedstrijd van nu is de 78ste editie van de Zesdaagse van Gent.