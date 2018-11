Rook en asbest vrijgekomen bij grote brand in Niawier

Meerdere brandweerkorpsen zijn vrijdagnacht in actie gekomen bij een grote brand in Niawier. De brand woedde in een loods aan de Siercksmawei, een meubelmakerij van steigerhout. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat er zich geen mensen in de loods bevonden ten tijde van de brand.