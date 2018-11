Omrop TIP: OMF concerconrours live

Zaterdag 17 november is het OMF concertconcours live te zien en te horen bij Omrop Fryslân. Tien fanfares en brassbands doen in verschillende divisies mee in De Lawei in Drachten. Ze worden beoordeeld door een vakkundige jury. Omrop Fryslân is erby en doet vanaf 13.20 uur live verslag via Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Koperkanaal

Alle muziek wordt opgenomen en is later te bekijken en beluisteren op het videokanaal en de audiostream 'Koperkanaal' fan Omrop Fryslân. De koralen zijn ook terug te horen in het radioprogramma Koperkanaal FM.