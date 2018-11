UNIS Flyers wint met ruime cijfers van Zoetermeer Panters

In de vierde minuut was het gelijk raak. Adam Bezak scoorde het eerste doelpunt na goed combinatiespel. Zoetermeer kwam al snel op gelijke hoogte. Thomas Borgman benutte de kleine ruimte optimaal en maakte de 1-1. Niet lang daarna zette wederom Bezak de stand op 1-2. Het was Nordemann die de 1-3 maakte voor de Flyers. In de 17e minuut wisten de Panters weer dichterbij te komen. Wright scoorde de 2-3.

Na de eerste periode ging het de Feansters alweer voor de wind. Tony Demelinne maakte de vierde Flyers-treffer. Na ruim een half uur was de stand 2-4. Met zijn derde van de avond zette Bezak de eindstand op 2-5.