Zaalvoetbal: Net geen stunt Drachtster Boys, eerste overwinning Avanti

Aafke de Hoek zette Drachtster Boys op voorsprong in Apeldoorn. In de slotfase van de eerste helft stelde Futsal Apeldoorn orde op zaken na twee fouten bij de Drachtsters.

Diep in de tweede helft leek Drachtster Boys een punt uit het vuur te slepen. Eerst raakte Jessie Prijs al eens de paal, maar Aafke de Hoek zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker. Nadat Prijs opnieuw de paal raakte, kwam Apeldoorn toch weer op voorsprong. Dat gaven ze niet meer weg.

Eerste overwinning Avanti

Avanti was na acht wedstrijden nog puntloos en trof vrijdag in Stiens de enige andere ploeg die dat ook was: Exstudiantes uit Zwolle. Het leek eerst niet een succes te worden, want Exstudiantes kwam op een 0-4 voorsprong. Avanti liet de kop niet hangen en pakte uiteindelijk de eerste drie punten, door met 5-4 te winnen.