Waddenvereniging wil strengere snelheidscontroles op Waddenzee: "Flitspalen op de vaarwegen"

De Waddenvereniging wil dat viskotters strenger gecontroleerd worden op snelheid. Vis vangen op hoge snelheid is slecht voor de natuur in de zee, zeggen ze. De Waddenvereniging is bang voor verwoesting van het bodemleven en meer bijvangst. Ze vinden dat de handhaving op het toegestane motorvermogen nu niet goed geregeld is.