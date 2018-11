Friezen doen inspiratie op in Oostenrijk in strijd tegen CO2-uitstoot

"Wel wat geleerd, wel wat opgestoken, maar de vertaling naar de praktijk in Fryslân vind ik een moeilijke", zegt akkerbouwer Durk Bierma uit Waaksens. Hij was een van de zeventien deelnemers aan de reis naar Oostenrijk. Volgens hem werken akkerbouwers in heel Fryslân veel meer in de grond dan hun collega's in Oostenrijk. Dat brengt ook veel meer schade toe aan het leven in de grond.

Fouragehandelaar Theo Mulder uit Kollumerzwaag denkt dat het systeem in Oostenrijk heel goed gebruikt kan worden als aanzet om ook in Fryslân een verandering in denken over de vruchtbaarheid van de grond in gang te zetten. "Het is een deel van de oplossing. Dit moet bij de boeren en als boer moet je doen wat bij je past. Als we nu zeggen dat dit dé oplossing is, dan krijgen we niet iedereen mee."