Leeuwarder Leeuwtje voor duizendpoot Peter de Haan

De Haan was een van de initiators van de herdenking van de 100ste sterfdag van Mata Hari, afgelopen jaar. Ook was hij betrokken bij het vieren van het 400ste geboortejaar van Saskia van Uylenburgh.

Dat er in Leeuwarden ongeveer 50 tableaus te zien zijn, komt onder andere door De Haan, als bestuurslid van Stichting Poëzietableaus Leeuwarden.

Hij is ook voorzitter van de Plaatselijke Commissie Dorpskerk Huizum. Dat zet zich in om dat monument in stand te houden, onder andere door concerten en lezingen te organiseren.