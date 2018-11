Marit Bouwmeester: "Ik zie mezelf als grootste concurrent"

Op vrijdag 24 juni 2020 is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Marit Bouwmeester was de allereerste Nederlandse sporter die zeker is van Tokio. Na haar goede prestaties op de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Enoshima, had ze in september haar Olympisch ticket al binnen. "Het is wel lekker dat ik het binnen heb, omdat ik komend jaar dan gewoon mijn ideale programma kan draaien", zegt Bouwmeester.