Puntje voor Heerenveenvrouwen op bezoek bij Excelsior Barendrecht

De wedstrijd begon goed voor de Friese vrouwen. In de zevende minuut scoorde Fenna Kalma het eerste doelpunt. Drie minuten later was de wedstrijd echter alweer afgelopen voor Kalma, omdat ze geblesseerd raakte en het veld moest verlaten.

Na bijna een half uur spelen verdubbelde Heerenveen de score. Quinty Sabajo schoot de bal over de keepster van de tegenstander heen en maakte de 0-2. Net voor de rust bracht Jolina Amani de thuisploeg terug in de wedstrijd: 1-2.

Voorsprong uit handen

Na de rust kreeg Heerenveen enkele goede kansen, maar leidde niet tot een grotere voorsprong. Sterker nog, na ruim een uur scoorde Sherallin Henriquez de 2-2 voor Excelsior Barendrecht.

Heerenveen blijft met het gelijkspel staan op de zesde plaats. De Friezinnen hebben negen punten uit acht wedstrijden.