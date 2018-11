Hannemahuis-directeur Ter Havest een dag lang directeur van Rijksmuseum

Het doel is om van elkaar te leren. Ter Avest is vooral benieuwd naar de manier waarop de besluitvorming in het Rijksmuseum tot stand komt, als het gaat om het plaatsten van een object. Dibbits wil juist weten hoe een klein museum actief de verbinding met de omgeving zoekt. Daarom zal er ook een ontmoeting zijn tussen het bestuur en de Vrienden van het Hannemahuis.

De aanleiding voor de positiewisseling is het project Lage Landen. Dat is een rondreizende tentoonstelling in Zutphen, Hoorn, Harlingen, Bergen op Zoom en Gouda. Die wordt mede mogelijk gemaakt doordat het Rijksmuseum vele objecten in bruikleen stelt. De vijf kleinere musea kunnen zeven jaar beschikken over 160 schilderijen van het Rijksmuseum.