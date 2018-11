Stellingwerven vergrijzen sterk: groei bij jonge mensen is eruit

Er zit niet meer veel groei in Weststellingwerf. Dat is de conclusie van onderzoeker Eelco Neut uit Oldeberkoop. Het aantal inwoners is tussen 2006 en 2018 wel met 212 personen gegroeid, maar dat komt vooral door de bouw van woningen in Wolvega. De groei van inwoners tot veertien jaar is er echter helemaal uit. Die groep is met 902 personen afgenomen.