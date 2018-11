Bakhuizen wil een 'echt' centrum in het dorp

Zo is er volgens Better Bakhuzen al geld vrijgemaakt voor het veranderen van It Plantsoen, een parkeerplaats en stuk groen dat aan de Sint Odulphusstraat ligt. It Plantsoen zou in de plannen meer een pleinfunctie moeten krijgen, waar het dorp bijvoorbeeld gebruik van kan maken bij dorpsfeesten.

Hoe het plein er precies uit komt te zien is nog niet bekend, want Better Bakhuzen wil daarover nog in gesprek met het dorp. Wel is duidelijk dat het ook nog geschikt moet blijven voor parkeren, omdat daar ook behoefte aan is.