Verhogen brug Dronryp kan doorgaan: niet te steil, volgens rechter

De verhoging van de brug in Dronryp over het Van Harinxmakanaal gaat gewoon door. Een groep omwonenden, verzameld in de werkgroep Brug Dronryp, wou dat de bouw stilgelegd werd, want volgens hen zou de brug te steil worden en daarom niet veilig zijn voor fietsers. Die omwonenden hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter bepaalde vrijdag dat de bouw kan doorgaan.