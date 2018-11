KOZP-demonstratie in Dokkum is op de camperplaats

De politie zal in de gaten houden of de demonstranten zich aan de voorwaarden houden. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen: "Demonstreren is een grondrecht dat de gemeente moet respecteren. Tegelijkertijd hecht ik er aan dat de inkomst van Sinterklaas een feest is en moet blijven. Ik roep iedereen dan ook op om er een feestelijke intocht van te maken."

Eerder op vrijdag werd bekend dat Kick Out Zwarte Piet in Leeuwarden het Zaailand krijgt toegewezen als locatie om te demonstreren. Dat is dan tegenover het Gerechtshof.