Landelijke herdenking verkeersslachtoffers met 613 lege stoelen in Leeuwarden

Op het Zaailand staan zondag 613 lege witte stoelen. Die symboliseren de Nederlandse verkeersdoden in 2017. Mensen van Traffic Informers zijn erbij. Zij hebben zelf hersenletsel opgelopen door een verkeersongeluk.

Het is zondag de World Day of Remembrance of Road Traffic Victims. Over de hele wereld wordt dan stilgestaan bij mensen die in het verkeer zijn omgekomen.