Fryslân krijgt 25 miljoen van het Rijk voor projecten

"Dit kabinet kiest duidelijk voor de regio, eerst in woorden en nu ook in daden", zegt De Rouwe. "Voor deals die het niet hebben gered in deze tranche gaan we kijken hoe we die alsnog voor elkaar kunnen krijgen. De energie die er is voor deze projecten laten we niet verloren gaan."

Nu bekend is welke projecten geld krijgen, zullen de regio en het Rijk de plannen verder uitwerken. In het voorjaar van 2019 worden de deals getekend.