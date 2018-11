Judoka Margriet Bergstra uitgeschakeld op Grand Prix

Hopen op medaille

Bergstra had gehoopt op een podiumplaats. "Ik wil altijd om de medailles meedoen. Dat geeft ook wel extra glans, omdat het in eigen land is."

Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 is het wel belangrijk dat Bergstra voldoende punten pakt. "Dat is haalbaar", zegt ze. Toch had ze gehoopt dat ze in Den Haag wat meer punten zou pakken.