Freedsmerk: "40 jaar werken is lang genoeg"

Verslaggever René Koster ging de Leeuwarder vrijdagsmarkt op en vroeg verschillende mensen om hun mening over de pensioenleeftijd. Een onderwerp waar het kabinet op dit moment overleg over heeft met verschillende partijen. Toch zit een pensioenakkoord er nog niet in, zelfs niet na bemoeienis van de premier. Misschien helpen de adviezen van de vrijdagsmarkt, als er na het weekend verder wordt vergaderd.