Wat verwachten de Friese judoka's van de Grand Prix in Den Haag?

Margriet Bergstra

"Een Grand Prix in eigen land is natuurlijk mooi. Vorig jaar ging het niet zo goed door verschillende omstandigheden. Dus ik hoop dat het dit jaar een stuk beter gaat. Een podiumplekje zou mooi zijn, dat geeft ook wel extra glans, omdat het dan in eigen land is. Ik ben sowieso wel weer toe aan een medaille op dit niveau. Mijn grootste concurrenten zijn Dewy Karthaus en Sanne Verhagen. Wij verdelen nu de toernooien ook met ons drieën, dus voor Tokio zullen wij ook de tickets moeten verdelen. Het voelt wel mooi dat ik nu de beste Nederlander ben, maar ik ben nog niet tevreden met waar ik nu sta.

Het is nu nog wat te wisselvallig. Ik wil altijd voor de medailles meedoen. Een medaille dit weekend, dat moet erin zitten. Voor Tokio moet ik nog veel punten pakken, maar het is haalbaar. Daarom komt de Grand Prix nu wel mooi uit, dan kunst je een grote stap zetten. Ik vind het wel jammer dat zo'n weekend is verdeeld over drie dagen. Op vrijdag zijn veel mensen nog aan het werk. Maar mijn ouders komen en een paar vrienden, dus er komen sowieso meer mensen kijken."