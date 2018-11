Rechtszaak Amicitia: Hield eigenaar voldoende toezicht op reparatie aan mast?

Het schip heeft in 2015 op de werf gelegen voor onderhoud aan de masten. De verdachte kwam zelf niet meer op de werf door een conflict, maar zijn onderhoudsmannen hebben op zijn verzoek elke dag verslag gedaan van wat er gebeurde. Er waren twee slechte plekken in een van de masten die nagekeken moesten worden. Dat was voor de verdachte echter geen aanleiding om "daar heel spannend over te doen."

In de periode van de reparatie is de verdachte nog twee weken weggeweest op vakantie in Dubai en had hij maar beperkt telefonisch contact met zijn onderhoudswerkers. Toen hij weer terug was, hebben ze met zijn drieën de masten bekeken.