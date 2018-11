Hake wisselt meerdere keren in opstelling Cambuur

Ook Issa Kallon begint in de basis. Hoogstwaarschijnlijk verliest Tyrone Conraad zijn basisplaats. David Sambissa is zaterdag ook weer inzetbaar, nadat hij tegen Sparta zijn arm brak. Dat geldt ook voor Kevin Schindler.

Tegenstander Volendam doet het goed: de laatste zeven wedstrijden gingen niet verloren. Ze doen het goed de laatste weken. Het is een lastige tegenstander", vertelt Hake. "Spelers die er het begin van het seizoen niet waren, zijn er nu wel." Sinds anderhalve maand is Hans de Koning daar trainer. Hij is de vervanger van Misha Salden, die werd ontslagen.