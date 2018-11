Omrin krijgt twee boetes van 20.000 euro voor overtredingen bij REC in 2015

De provincie had Omrin in 2015 twee dwangsommen van 20.000 euro opgelegd voor twee overtredingen tijdens een grote storing in de afvaloven in Harlingen. Die dwangsommen hoefden toen niet te worden betaald. Dat hoefde pas als Omrin dezelfde overtredingen opnieuw zou maken en dat gebeurde tijdens de storing op 6 oktober.

Na evaluatie van alle technische gegevens bleek dat Omrin tijdens de storing opnieuw niet tijdig was gestopt met het stoken van de oven en dat de concentratie van de stoffen die bij de storing vrijkwamen, te hoog was. Daarom moet Omrin de eerder opgelegde dwangsommen nu echt betalen.

De REC ligt ook nu weer stil. Maandag was er weer een storing.