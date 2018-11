Leeuwarder krijgt acht jaar cel voor doodslag op Ursel Sprott

De 35-jarige Sprott werd op 11 oktober 2017 doodgestoken op het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden. De veroordeelde heeft steeds ontkend dat hij de dader is, maar hij zou door diverse getuigen zijn gezien en ook camerabeelden wezen in de richting van de man. De politie had ook andere mogelijke verdachten gehoord, maar die vielen allemaal al snel af.