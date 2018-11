Opnieuw aanhoudingen voor overval pizzakoerier Wergea

De verdachten zijn een 19-jarige en 21-jarige verdachte. Beiden wonen in Franeker. De politie heeft eerder al twee Franekers van 16 en 17 jaar aangehouden. De politie gaat verder met het onderzoek naar de overval.

Wat is er gebeurd?

De overvallers hebben de koerier om half twee dinsdagnacht met twee vuurwapens bedreigd, toen die in Wergea iets wilde bezorgen. Het duo ging ervandoor met het geld en de auto van de koerier. De politie was er snel bij en zette de achtervolging in.

De verdachten, het waren er in eerste instantie twee, reden zichzelf klem op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen, toen ze tegen het hek van een bedrijf botsten. De jongens probeerden te voet te ontsnappen, maar na het lossen van waarschuwingsschoten door de politie konden ze toch worden aangehouden. De jongens zitten vast voor verder onderzoek.