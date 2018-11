Geen grote veranderingen in de eredivisie: wat vindt SC Heerenveen-directeur Luuc Eisenga?

Wat wilden jullie het liefst?

"De devil is in the detail, het hangt er maar net vanaf hoe het wordt georganiseerd. Een competitie met 16 clubs moet je niet uitsluiten, maar wat is het gevolg? Wij geloven in een beperkte degradatie- en promotieregeling. Kleinere clubs krijgen dan de mogelijkheid om een betere opleiding te hebben. Bij Heerenveen worden jonge spelers beter en dan gaan ze verder naar grotere clubs. Er zijn ook clubs die je tien euro in de handen drukt en dan zoeken ze in Oost-Europa een spits die twee keer scoort..."

Er komt nu wel een bonus voor clubs die op natuurgras willen blijven voetballen?

"Die komt uit Europees geld en is eerst voor clubs die op normaal gras spelen. Je kunt de marathon van New York ook niet voorbereiden op de loopband in de sportschool. Voetbal hoort op echt gras."

Een verbod op kunstgras komt er niet. Wat kunnen de gevolgen zijn?

"Het is altijd maar een relatieve discussie. Een paar jaar geleden moest er vel veranderen, zeiden de grote clubs. Er is niet veel veranderd. Ajax en PSV spelen nu in de Champions League en met Oranje gaat het weer wat beter. De roep om verandering moet standaard zijn en niet als je in paniek bent."

In het Algemeen Dagblad stond dat de grote clubs geen besluiten kunnen nemen. Klopt dat?

"Nee, er is wel wat besloten, maar het gaat de grote clubs niet ver genoeg en de kleine clubs gaat het niet ver genoeg hoe de grote clubs het geld willen verdelen. Het gaat om de bereidheid om verder te kijken dan je eigen wereld en te denken in het grote belang van het voetbal. Voor de 'tussenclubs' (zoals SC Heerenveen, red.) is het makkelijker, er verandert voor hen niet zo veel."