Fryslân is een Jonge Denker des Vaderlands rijker - en ze is nog maar 17

De deelnemers moesten een essay schrijven over perfectie. Line werd verkozen met haar haar essay over het 'pragmatisme in de context van het streven naar perfectie'. Wat ze daarmee wil zeggen, is dat mensen niet te veel moeten streven naar perfectie. "Je moet praktisch zijn. 'Goed genoeg is niet per se matig', is de naam van het essay", zegt Hut.

"Ik leg uit dat het niet verkeerd is, als je iets goed genoeg doet. Je kunt perfectie wel benaderen, maar daar moet je niet direct vanuit gaan. Dan kun je in paniek raken."

Hut gaat op 27 november naar Amsterdam. Daar moet ze een toespraak houden en daar wordt gekeken in welke categorie - schrijver of prater - Hut wordt ingedeeld.