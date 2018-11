Ria Kraa nieuwe hoofdredacteur Friesch Dagblad

Die was de opvolger van Lútsen Kooistra, die vorig jaar na een kwarteeuw met pensioen ging.

Kraa werkt sinds 1995 bij het Friesch Dagblad, onder meer als verslaggever en was chef van de regioredactie. De laatste jaren was ze eindredacteur van de zaterdagbijlage Wykein en van de dagkrant. Haar benoeming als hoofdredacteur gaat 1 december 2018 officieel in.