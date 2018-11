Nieuw gemaal Vijfhuizen wordt geopend met theatervoorstelling

Er is voor gezorgd dat vissen van beide kanten voorbij de dijk kunnen komen. Een lange link door het Noarderleech die telkens breder wordt, zorgt ervoor dat zout en zoet water langzaam in elkaar opgaan. Zoiets bestaat nog niet in het noorden van Nederland.

Het gemaal is ook bijzonder doordat er nogal wat terugslagen waren. Niet iedereen was en is ervan overtuigd dat het gemaal er (op deze manier) moest komen. Dat heeft nogal wat juridische procedures opgeleverd. Bovendien werkt het weer niet altijd mee.