Twee vrachtschepen botsen op elkaar boven Schiermonnikoog

Er zijn volgens de Kustwacht geen mensen gewond geraakt. De schepen zitten aan elkaar vast. De autoriteiten zijn bang dat als ze de schepen uit elkaar halen, een van beide zal zinken. Er zijn tot nu toe geen meldingen van lekkages.

Omdat de botsing in Duitse wateren - 22 kilometer boven Borkum - was, wordt de hulpverlening door de Duitse kustwacht gedaan. Verschillende schepen zijn stand-by om hulp te verlenen, als het misgaat. Zo is er een schip van rederij Wagenborg en een sleepboot van rederij Noordgat op Terschelling.