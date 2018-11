SC Heerenveen bekert in stadion Telstar tegen ODIN'59

Omdat FOX Sports de wedstrijd live uitzendt op televisie, is er een goede lichtinstallatie nodig. ODIN'59 heeft dat op het eigen sportpark in Heemskerk niet. Daarom is besloten om de wedstrijd in het Telstar-stadion te spelen.

De bekerwedstrijd van Heerenveen tegen de club uit de derde divisie begint 19 december om 18.30 uur.