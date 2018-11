Gemeente Waadhoeke: REC moet technisch worden doorgelicht

Daarmee is Waadhoeke solidair met de gemeente Harlingen, die al eerder pleite om de afvaloven nu eens goed na te kijken. Al maanden lang heeft de REC storingen, waarbij grote gaswolken uit de oven komen. Er wordt gezegd dat de gassen niet schadelijk zijn, maar de Harlinger bevolking is er niet gerust op. Waadhoeke is de eerste gemeente buiten Harlingen die nu vraagt om wat aan de problemen te doen.