Alynia Architecten maakt ontwerp nieuwe sporthal Burgum

Het hele project wordt uitgevoerd door de gemeente, de architect, een aannemer en installateur. De selectie voor die laatste twee is inmiddels ook gestart. De gemeente hoopt dat in januari rond te hebben. Begin komend jaar moeten ook de ontwerpen en financiële onderbouwing klaar zijn. Dan kan de gemeenteraad een besluit nemen.

De bouw start dan in de zomer van 2019. De bedoeling is dat de sporthal in de zomer van 2020 in gebruik genomen kan worden.

Grote brand

De Westermar brandde op 4 oktober 2017 volledig af. De hal was op dat moment al toe aan groot onderhoud. Een groep inwoners was er al bij betrokken. Diezelfde mensen hebben aangegeven met de gemeente samen te willen werken bij het plan voor de nieuwe sporthal.