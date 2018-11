Pop demonstreert komende zaterdag voor Zwarte Piet

Naast tegenstanders van Zwarte Piet, demonstreren zaterdag ook twee voorstander bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum: een poppenspeelster en haar pop. Toen Sandra Visser uit Dokkum hoorde dat KOZP zou gaan protesteren in Dokkum, is ze meteen naar het gemeentehuis van Dongeradeel toe gelopen. Daar meldde ze officieel dat zij ook wilde demonstreren. Ze zal dit doen in traditioneel Zwarte Piet-kostuum.