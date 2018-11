Jan Huitema: verzet tegen Franse jacht op weidevogels

Nederlandse politici in het Europees Parlement willen dat Brussel wat doet aan de jacht in Frankrijk op de beschermde weidevogel. In het noordwesten van Frankrijk wordt gejaagd op snippen en vanaf 2020 wordt de jacht op de grutto mogelijk ook weer toegestaan. "Dit kan toch niet waar zijn? Terwijl Nederlandse en Belgische boeren en natuurorganisaties de grutto en snip beschermen."