Oud boek over de elf Friese steden volledig met de hand gemaakt

Het atelier in kwestie is Frisian Colorists & Restorers. In het boek staan elf historische verhalen met getekende en ingekleurde printen op handgemaakt papier. Het geheel is gedrukt op een antieke cilinderpers. Kunstenares Susan Bosch uit Buitenpost heeft bladzijden gemaakt van graspulp afkomstig van gras uit alle Friese steden.

Twee experts die ook aan het boek hebben meegewerkt, zijn Antonio Leemburg en Evelien de Boer. Volgens hen is het boek een ode aan de ambacht die ze uitvoeren.