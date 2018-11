DierenLot stapt uit overleg over Zeehonden-akkoord: "Uitkomst ligt al vast"

Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland zou dat proces, dat in september van start ging, begeleiden. In het akkoord moest duidelijk benoemd worden wanneer een zeehond precies wordt opgevangen. Nu stapt DierenLot dus uit het overleg voor dat akkoord. "Onze stichting wordt gedegradeerd tot partij die alleen mag meedenken over de communicatie van een akkoord wat zonder inbreng van DierenLot tot stand komt", schrijven ze. "Voor deze figurantenrol heeft Stichting DierenLot bedankt."