Bouwe en weune: gemeente Waadhoeke wordt officieel viertalig

De gemeente vraagt van alle medewerkers een passieve beheersing van het Fries. Ambtenaars kunnen onder werktijd een cursus Fries en/of Bilts volgen. De gemeente is zelfs van plan om het Fries, Bilts en Franekers meer in de gemeentelijke communicatie te gebruiken. Om het nieuwe taalbeleid een goede start te geven wil Waadhoeke hier zo'n 18.000 euro extra in investeren. Dat geld komt boven op de subsidies die organisaties als de Afûk, het Bilts Aigene en het Tomkeprojekt nu al krijgen.

Het taalbeleid van Waadhoeke gaat verder als de eigen gemeentelijke organisaties. Er is een voornemen om de middenstand te voorzien van stickers met het opschrift 'Praat jo eigen taal'. Ook wil het taalplatform de horeca prikkelen om 'meertalige menukaarten' te maken.

Erkenning voor Stadsfries

Het is de verwachting dat een grote meerderheid in de gemeenteraad de nieuwe taalnota zal steunen. In de raad zitten verscheidene Biltkerts die zich bij de gemeente hard hebben gemaakt om snel een taalbeleid vast te stellen, zodat de activiteiten voor de Biltse taal ook in de nieuwe gemeente door kunnen gaan. Dat naast het Fries en het Bilts, ook het Stadsfries in de nota wordt meegenomen is nieuw. Het kan niet los worden gezien van de kritiek van het Genoatskap Foar It Behoud Fan It Franekers, dat erg tevreden is over deze erkenning.

Kortgeleden werd in Franeker een eerste 'Dach fan ut Stadsfrys' georganiseerd. De Stadsfriese organisatie denkt na over het ontwikkelen van een grammatica voor de taal om mensen die ook Stadsfries 'skrieve' willen te helpen. Dat wordt gedaan in samenwerking met mensen uit de andere zes steden waar ook Stadsfries wordt gesproken.