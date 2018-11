Reis door Bhutan moet voor Loes Geurts leiden tot keepen op het WK

Het sprookje van Geurts wordt compleet als bondscoach Sarina Wiegman haar in de loop van 2018 opbelt. De vraag is of ze weer wil uitkomen voor het Nederlandse vrouwenteam. En dat ziet Geurts wel zitten. Sinds de periode dat ze even is opgehouden, kijkt ze anders naar het voetbal. Eerder stond dat in het teken van presteren, presteren en nog eens presteren. Nu ziet de keepster uit Hichtum ook in hoe mooi het spelletje is.

WK

In de vier play-offwedstrijden voor het wereldkampioenschap, twee tegen Denemarken en twee tegen Zwitserland, staat Geurts weer onder de lat. Het grote doel is om die plek niet meer af te staan en er ook te staan tussen 7 juni 2019 en 7 juli 2019, wanneer het WK wordt gespeeld in Frankrijk.