Campagne moet meer aandacht besteden aan blinden in Fryslân

Problemen in stationsgebied

Nico Smits van Heerenveen is 61 jaar en sinds zijn 23e langzaamaan blind geworden door een erfelijke ziekte. Hij raakte laatst in de problemen toen hij het stationsgebied inliep, waar werd verbouwd. "Daar waren hekken neergezet en linten, maar dat hadden ze niet goed gecommuniceerd, waardoor ik een zandsleuf inliep."

Wethouder Jelle Zoetendal erkent dat er niet altijd even goed bij wordt stilgestaan. "Het zou goed zijn als wij in de aanloop waarschuwen, maar ook tegen ondernemers zeggen dat ze er alert op moeten zijn dat er mensen langs kunnen komen die slecht zien of op een scootmobiel zitten. Die kun je bijvoorbeeld even helpen met oversteken."