Verdachte overval sigarenwinkel Leeuwarden moet psychisch worden behandeld

De overvaller is volgens een psycholoog en psychiater die hem onderzochten, volledig ontoerekeningsvatbaar. De verdachte zou de 79-jarige eigenaar van de winkel op 17 mei met een stroomstootwapen hebben bedreigd. Hij ging ervandoor met 9 doosjes sigaren. De man is later aangehouden in het Rengerspark. In de bosjes waar de man stond, werden een rastapruik, sigarendoosjes en een kruisboog gevonden.

De drugsverslaafde man ontkent dat hij wat met de overval te maken heeft. De overval heeft de eigenaar van de winkel veel gedaan. Hij zou twee weken na de overval met pensioen gaan, maar is direct na de overval gestopt. De rechter doet op 29 november uitspraak.